Affrontements la nuit dernière à Saint-Benoît, Patrice Selly réagit

La nuit dernière a été très agitée à Saint-Benoît. Des heurts entre la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît et une quarantaine de jeunes ont eu lieu durant une bonne partie de la nuit.

Les forces de l’ordre ont noté une véritable volonté d’en découdre de la part des délinquants. Ces derniers ont appelé les gendarmes afin de les amener dans un guet-apens. La vingtaine de militaires a dû faire usage de gaz lacrymogène et de LBD pour ramener le calme.

Un nouvel épisode de violence qui a fait réagir le maire Patrice Selly par voie de communiqué :

« Je condamne avec la plus grande sévérité ces agissements ignobles et irresponsables qui se sont déroulés dans le quartier de Bras-Fusil ! Nos symboles républicains ont sciemment été attaqués la nuit dernière.

Aussi, ces événements de la nuit dernière m’interpellent et suscitent des interrogations : Qui sont ces jeunes mineurs ? Où sont les parents ou ceux qui sont censés détenir l’autorité parentale ? Il est plus que temps que des contrôles plus stricts soient menés au sein de certaines familles et que des sanctions soient prises en cas de nécessité.

J’appelle donc à la création d’une instance regroupant l’Etat, les bailleurs sociaux, la Caisse d’allocations familiales et la Ville de Saint-Benoît pour sanctionner les éventuels abus et fraudes aux aides sociales et le non-respect des devoirs parentaux. Mon équipe municipale et moi-même sommes déterminés à faire régner l’ordre et la sécurité pour le bien-être des Bénédictins. J’ai fixé un cap et je m’y tiendrai !

Face aux tirs de mortiers tirés dans leur direction, les forces de l’ordre ont dû répliquer par des tirs de grenades lacrymogènes et des tirs de LBD. Je tenais également à remercier et saluer l’action de nos gendarmes et militaires, premiers remparts contre la violence, mobilisés et qui n’ont pas économisé leurs efforts. Cet engagement, je le respecte car il est le ciment même de la République.

Nous attendons donc avec beaucoup d’impatience la mise en place de la future brigade de gendarmerie mobile sur notre territoire bénédictin, prévue dès le début de l’année 2024. Je lance, enfin, un appel au calme en cette période et j’invite également les parents de ses jeunes à agir en responsabilité pour que ce quartier retrouve sa sérénité. »