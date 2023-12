Aérien : Air Austral lance une troisième fréquence Pierrefonds – Maurice

Afin de répondre à la forte demande de la clientèle du sud de l'île de La Réunion durant toute la période des vacances scolaires de l'été austral, du 19 décembre 2023 et ce jusqu'au 16 janvier, Air Austral lance une 3ème fréquence entre l'aéroport de Pierrefonds et l'ile Maurice.

Communiqué :

Opérée au moyen d’un Airbus A220-300, cette 3ème fréquence complètera le programme des vols habituel des mercredis et samedis, et sera proposée chaque mardi :

– Décollage de l’île Maurice à 12h00, arrivée à Pierrefonds à 12h50

– Décollage de Pierrefonds à 13h35, arrivée à l’île Maurice à 14h30

Un évènement qui coïncide avec le 25eme anniversaire de l’ouverture de la plateforme aéroportuaire de Pierrefonds et de la desserte Pierrefonds-Maurice. En effet, le 19 décembre 1998, sous l’impulsion de Mr Paul Verges, Président du Conseil Régional de l’époque, Président de la Sematra et Mr Gérard Ethève, Président du Directoire de l’époque, Air Austral inaugurait l’ouverture de l’Aéroport du Sud de La Réunion au moyen de son Boeing 737-500. Au fil des ans, les opérations d’Air Austral sur l’aéroport se sont confortées et la compagnie est toujours restée présente. Pour accompagner le développement de la plateforme aéroportuaire de Pierrefonds, Air Austral investi, en juillet 2000, dans l’acquisition du 1er ATR 72 500 de la compagnie, appareil de 64 sièges, offrant plus de souplesse en termes de fréquences de vol. Grâce à son implication et celle de tout son personnel, Air Austral a été pendant très longtemps le principal acteur de la plateforme.

En 25 ans, ce sont près de 800 000 passagers, qui ont été transportés entre Pierrefonds et l’île Maurice sur les vols d’Air Austral. 25 ans après, Air Austral renforce encore sa présence sur la plateforme aéroportuaire sudiste et continue de travailler pour le développement de l’Aéroport et le désenclavement du Sud de l’île de La Réunion.

« Grâce au précieux soutien de la Région Réunion et de nos actionnaires, nous sommes très heureux de pouvoir lancer cette troisième fréquence entre Pierrefonds et l’île soeur. Encore plus heureux que ce lancement coïncide avec un moment d’histoire, une histoire riche de 25 années qui unit La Réunion, Maurice, Pierrefonds et Air Austral. Alors qu’il y a un an tout juste, nous relançions notre activité, après une période marquée par la crise sanitaire, nous démontrons une nouvelle fois aujourd’hui l’engagement d’Air Austral et de ses salariés en faveur du développement de notre île toute entière, et de son implication de longue date dans celui du sud de l’île en particulier. La mission principale d’Air Austral a toujours été de participer activement au désenclavement aérien de l’île de La Réunion, et c’est cette philosophie qui nous a motivés à nous investir davantage. Je tiens à remercier tout le personnel d’Air Austral pleinement investi pour rendre tout cela possible, remercier nos actionnaires, nos partenaires et bien sûr nos clients du Sud pour leur fidélité. Nous espérons vous voir nombreux à bord de nos avions. »

Joseph Bréma, Président du Directoire d’Air Austral