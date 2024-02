Activité cyclonique : Un répit de courte durée ?

La deuxième moitié du mois de janvier a été très mouvementée dans l’océan Indien avec deux cyclones et une tempête, mais aussi des masses instables qui ont provoqué d’importantes intempéries. Si le mois de février débute sous de meilleurs auspices, l’activité cyclonique devrait repartir à la hausse à la fin de la semaine.

L’année 2024 a déjà été marquée par des événements importants et exceptionnels. Le cyclone Belal a frappé La Réunion, la tempête Candice a apporté son lot de pluies et des masses instables ont provoqué d’importants dégâts dans le Sud de La Réunion.

Le beau temps est de retour pour les soldes (attention aux arnaques) en ce début février. Météo France annonce du beau temps pour le début de la semaine avec même un rafraîchissement des températures après un mois de janvier anormalement chaud.

Mais le répit sera de courte durée dans l’océan Indien, selon le Centre météorologique régional spécialisé de Météo France. Une phase “sèche” est actuellement en cours, mais une anomalie est observée avec la possibilité d’une hausse de l’humidité en fin de semaine.

Plusieurs précurseurs de systèmes dépressionnaires pourraient donc être présents dans le bassin du Sud-Ouest de l’océan Indien à partir de ce week-end. L’un d’entre eux pourrait permettre la naissance d’un prochain système dépressionnaire. Si ce potentiel météore atteint le stade de tempête, il sera alors nommé Eleanor.

Pour l’instant, les spécialistes ne s’avancent pas sur le secteur où un éventuel système dépressionnaire pourrait se former la semaine prochaine. Aucun élément ne permet en effet à l’heure actuelle de déterminer si une tempête se formera véritablement à la mi-février et si un tel phénomène aura ou non un impact sur les terres habitées.