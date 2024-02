Activité cyclonique : La zone suspecte devient 95S, première trajectoire de Météo France

Le Cyclojournal :

DJOUNGOU :

Notre bassin est en pleine activité ces derniers jours, notamment avec DJOUNGOU qui avait une structure très esthétique aujourd’hui encore, avec un oeil bien visible. Cela témoigne de son intensité, un cyclone tropical intense. Rappelons le, avec une intensité pareille, les vents dans le mur de l’oeil peuvent atteindre les 300km/h en rafales. Un magnifique système mais qu’on préfère avoir loin de chez nous. N’est-ce pas ? 😛

Système dépressionnaire 95S :

Pour ce qui est de 95S (la deuxième zone perturbée) au Nord-Ouest de chez nous, c’est en train de se mettre en place. On peut très bien constater l’alimentation du système (Flèche rouge) et pour le coup l’intensification est déjà en cours et elle devrait être rapide. Météo France envisage un baptême dans les prochaines 24h. Ils ont également commencé le suivi de trajectoire, on ne va pas trop s’affoler tout de même l’échéance étant encore lointaine mais disons qu’un peu de rangement et d’élagage… Ce n’est pas de trop ! #Prévention

Lien vers la prévision de trajectoire de Météo France : http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/webcmrs9.0/francais/index.html

La météo demain :

Pour demain R.A.S, si ce n’est quelques entrées maritimes pour le sud-est et encore du vent, ça reste globalement sec et chaud encore demain. #VigilanceCasquetteAl’envers

Le calme avant la tempête certains diront… On est pas de cet avis.

Ici, le bulletin écrit de Météo France : https://meteofrance.re/fr

Nartrouve demain, bonne nuit ! 😀