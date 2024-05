Accident d’ULM à Cambaie : Une manœuvre à l’origine du drame

La perte de contrôle de l’ULM s’est produite lors d’évolutions en approche finale alors que le pilote était en situation d’instruction. Un des objectifs pédagogiques de cette séance d’instruction était la réalisation de prise de terrain en S (PTS), moteur réduit.

La composante de vent arrière présente lors de la réalisation de cet exercice a pu inciter le pilote à resserrer les virages. Juste avant la perte de contrôle, l’ULM était à faible hauteur, proche du seuil de la piste et désaxé à droite de celle-ci. Cela semble indiquer que l’exercice n’était plus réalisable jusqu’au bout en sécurité. L’enquête n’a pas permis d’expliquer les raisons qui ont conduit l’instructeur à ne pas interrompre l’exercice plus tôt. Il est toutefois possible que l’absence de verrouillage du dossier de son siège ait empêché l’instructeur de reprendre efficacement les commandes (ou ait interféré avec les actions du pilote).

Le gérant de la société avait informé l’instructeur de l’absence de la barre de verrouillage du siège gauche et avait mis le 974PQ dans un autre hangar fermé à clé. Cependant l’instructeur a minimisé les risques associés au non-verrouillage du siège et a décidé de réaliser le vol sur cet ULM pour ne pas déranger les personnes attablées devant le hangar du club et bloquant l’accès aux deux autres Fk9.