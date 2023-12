Accident dans la station-service de La Possession : Le conducteur alcoolisé et sous stupéfiants

Un accident d’une incroyable violence s’est produit le 19 décembre dernier dans une station-service de la Possession. Un automobiliste est entré en trombe dans la station, a percuté une pompe de distribution et causé des dégâts sur deux véhicules. Le conducteur est ensuite sorti de son véhicule et s’est enfui, laissant derrière lui ses deux passagères grièvement blessées. L’intervention rapide des services de secours a permis de désincarcérer et de sauver les deux victimes qui ont pu être transportées à l’hôpital.

Le conducteur en fuite a été interpellé rapidement par les services de la gendarmerie. Alors qu’il était également légèrement blessé, il a été soigné avant d’être placé en garde à vue. Après 48 heures d’auditions, il a été déféré ce jeudi devant un juge d’instruction pour être mis en examen pour blessures involontaires avec les circonstances aggravantes de l’état d’ivresse et du délit de fuite. Il est également poursuivi pour refus de se soumettre aux tests de dépistage et recel de véhicule provenant d’un vol en récidive. Le véhicule utilisé était en effet déclaré volé depuis le 13 décembre dernier.

Lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, le mis en cause, né en 1995, a indiqué : « Ce qui m’importe c’est que les deux personnes blessées aillent mieux. J’ai conscience de la gravité de mes actes et je ferais le nécessaire pour rembourser les dégâts. Nous avons eu beaucoup de chance car ça aurait pu être plus grave« .

« Elle n’est toujours pas sortie d’affaire«

« C’est une ouverture d’information car la deuxième victime n’a pas pu être entendue en raison de son état« , indique le procureur de la République. « En effet, elle se trouve toujours en neurochirurgie à l’hôpital de Saint-Pierre. Elle n’est toujours pas sortie d’affaire« , poursuit le magistrat. « Ce sont des faits extrêmement graves. Il s’est encastré complètement alcoolisé dans une pompe à essence et s’est enfui« , conclut le procureur qui requiert le placement en détention provisoire.

La défense a fait valoir qu’il s’agissait de « faits graves mais involontaires malgré un comportement à risque« . La robe noire ajoute que son client « s’est expliqué sur le délit de fuite », et poursuit : « Il a été aussi blessé lors de cet accident et la violence de l’impact l’a mis en état de choc. Il a fini par se soumettre aux analyses de contrôles sur les stupéfiants et a été extrêmement choqué en voyant les images de l’accident« , conclut la robe noire.

Après délibération, la juge des libertés et de la détention a prononcé le placement en détention provisoire du mis en cause qui était également positif aux stupéfiants.