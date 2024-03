A l’occasion de la journée mondiale contre l’endométriose, le CHU annonce la création du centre expert régional Endo Réunion

Le communiqué :

Dans le cadre de la Stratégie Nationale de lutte contre l’endométriose 2022-2025 et à l’occasion de la journée mondiale, le CHU de La Réunion a le plaisir d’annoncer le lancement du dispositif expert régional, dont la mission sera de structurer et d’animer la filière dédiée à la prise en charge de cette pathologie sur tout le territoire réunionnais. Cette initiative, faisant partie du Projet Régional de Santé, vise à offrir une approche multidisciplinaire et structurée, pour répondre efficacement aux besoins des patientes souffrant de cette affection gynécologique complexe.

Outre le fait de porter le dispositif de coordination pour tous les acteurs de soins et professionnels de santé libéraux et les établissements de santé, le CHU de La Réunion est également reconnu centre de niveau 3 expert, bénéficiant d’un recours à l’expertise clinique, radiologique, algologique, de la fertilité…

L’endométriose, qui affecte jusqu’à 10% des femmes en âge de procréer, est caractérisée par des symptômes douloureux sévères et peut entraîner des complications viscérales graves ainsi que des problèmes de fertilité. Face à cette réalité, la Stratégie Nationale se concentre sur trois axes principaux : la recherche et l’innovation, le diagnostic rapide et l’accès à des soins de qualité, ainsi que la sensibilisation et l’information de la société.

La filière, conformément à ces objectifs, proposera une prise en charge globale de l’endométriose, avec un accent particulier sur 3 niveaux d’actions :

– Niveau 1 : l’articulation de l’ensemble des professionnels de santé libéraux du premier recours qui bénéficieront de la formation du centre expert de niveau 3 ainsi que les infirmiers scolaires qui pourront orienter les jeunes filles et femmes concernés vers leur médecin traitant.

– Niveau 2 : Les établissements de santé de proximité qui pourront prendre en charge les pathologies endométriosiques superficielles.

– Niveau 3 : Le centre expert du CHU, qui assurera un niveau d’expertise élevé, un accès à une offre médico-chirurgicale multidisciplinaire pour les cas complexes.

Informer et sensibiliser professionnels et patientes

Le centre expert aura également comme mission centrale d’informer et de sensibiliser la population et les professionnels sur l’endométriose et fournit des ressources et des références, avec l’appui également des associations spécialisées dans l’accompagnement des

patientes atteintes de cette pathologie.

Ce projet régional, approuvé par l’Agence Régionale de Santé de La Réunion, représente une avancée majeure dans la lutte contre l’endométriose sur notre île. Il témoigne de l’engagement du CHU de La Réunion à améliorer la prise en charge des patientes souffrant de cette pathologie.

FOCUS

Les filières régionales endométriose

Les filières endométriose sont un dispositif qui rassemble dans chaque région des structures et des professionnels de santé spécialisés dans cette pathologie.

Mises en place dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose présentée en février 2022, leur objectif est de permettre à chaque patiente, où qu’elle soit, d’avoir accès à une prise en charge adaptée et de qualité.

Elles s’organisent pour répondre aux besoins des femmes concernées, améliorer leur diagnostic et mettre en place un parcours de soins adapté à l’intensité et à la complexité de la pathologie.