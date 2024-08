A l’Etang-Salé, les vagues atteignent la route et la place du marché forain

Des vagues ont atteint ce samedi matin une portion de la route de l’Etang-Salé, ancienne RN1. L’eau s’est même engouffrée jusque sur la place du marché forain, selon les auteurs de ces images.

« En concertation avec la préfecture, et en raison du maintien de la vigilance jaune vagues-submersion en ce jour, il est demandé à toutes les personnes de quitter immédiatement les zones littorales, y compris les falaises proches de la mer et les plages », prévient la mairie de l’Etang-Salé qui a pris un arrêté municipal portant règlementation des accès au littoral et activités nautiques durant l’épisode de forte houle.

Ainsi, toutes les activités nautiques en mer sont interdites sur le territoire de l’Etang-Salé durant les phases d’avis de forte houle déclarées par Météo France.

Lors de cet épisode météorologique, l’accès au littoral allant de l’étang du Gol à la partie Nord de la plage de l’Etang-Salé est interdit.