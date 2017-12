A la Une .. Un million d’euros investis pour moderniser le site de Miel Vert





Pour le public, les tarifs d’entrée restent inchangés : 2 euros de 9h à 23h sauf les concerts du 5, 6, 10 et 11 janvier, où l'entrée sera fixée à 10 euros pour une entrée à partir de 17h. Se retrouveront notamment sur la grande scène : Niska, rappeur français, Ninho, Keen’v, Jah Cure, sans oublier le dimanche 14 janvier Danyèl Waro. "Boeuf Pays nout Pays" est le thème de cette 35e édition de Miel Vert. L’organisation a décidé de mettre à l’honneur cette année la production locale de viande bovine. 36 % de la production de viande de boeuf est ainsi produite sur la commune du Tampon, a rappelé la Sica Révia (société d’intérêt collective agricole réunion viande), partenaire privilégiée de l’événement."La part de la production locale se maintient sur le marché du frais mais elle est encore en concurrence avec la production d’importation" , a souligné, ce vendredi matin, André Thien Ah Koon, maire du Tampon. L’objectif est donc de valoriser une filière dont l’image a peut-être été quelque peu ternie par la polémique autour de la leucose bovine.Du 5 au 14 janvier, Miel vert se fera donc la vitrine du "savoir-faire de l’élevage local", ont insisté les différents partenaires. Outre les concours d’animaux, se tiendront des concours de saucisses et marinades de boeuf mais aussi de bouchers en présence du bien nommé, Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France.Un million d’euros ont été investis cette année et l’année dernière pour "la modernisation du site" de Miel Vert. Afin d’accueillir les visiteurs, les parkings ont été agrandis, 1 5000 places de plus, ainsi que le chapiteau et le site d’exposition pour un total de plus de 2 600 m2 de stands. Des stands que les forains ont dû cette année payer 20 % de plus en raison "d’un dispositif de sécurité plus sévère qui a nécessité l’embauche de personnels supplémentaires et dans un souci d’équité entre les tarifs pratiqués au Tampon et à la Plaine des Cafres", a répondu André Thien Ah Koon.Pour le public, les tarifs d’entrée restent inchangés : 2 euros de 9h à 23h sauf les concerts du 5, 6, 10 et 11 janvier, où l'entrée sera fixée à 10 euros pour une entrée à partir de 17h. Se retrouveront notamment sur la grande scène : Niska, rappeur français, Ninho, Keen’v, Jah Cure, sans oublier le dimanche 14 janvier Danyèl Waro. PB Lu 192 fois





