A la Une .. St-André: L'école primaire Suzie Bomel fermée jusqu'au 16 septembre, un agent positif à la covid

Vacances forcées pour les élèves de l'école primaire Suzie Bomel à Saint-André. En effet, suite à la découverte d'un cas positif à la covid au sein de l'établissement scolaire situé rue Leconte de Lisle, le maire de la commune Joé Bédier a décidé d'isoler le personnel communal. Une décision prise en concertation avec l'ARS et conformément au protocole sanitaire. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 10:31 | Lu 213 fois

L’établissement sera donc fermé du jeudi 3 septembre au mercredi 16 septembre.



Durant cette quatorzaine, il sera procédé au test du personnel communal concerné et à la désinfection de l’établissement indique la mairie de Saint-André dans un communiqué.



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur...