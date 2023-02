Communiqué Signature d’une convention de partenariat à l’Ile de la Réunion entre l’Opérateur de compétences OCAPIAT et l’Association Régionale des Missions Locales

Voici le communiqué de l'Association régionale des Missions locales : Par NP - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 16:56

La délégation nationale d’OCAPIAT est actuellement en déplacement sur l’Ile de La Réunion (du 29 janvier au 3 février) afin de rencontrer ses différents partenaires et partager avec eux les principaux enjeux liés au développement des compétences, à la mobilisation des contrats en alternance et au renforcement de l’attractivité des métiers du périmètre de l’OPCO.



A cette occasion, la Présidence paritaire d’OCAPIAT et le Président de l’ARML (Association Régionale des Missions Locales), en la présence des équipes opérationnelles, ont signé le 30 janvier une convention de partenariat renforcé autour de 3 axes qui vise à faciliter l’orientation des jeunes vers les emplois de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la pêche avec une attention particulière sur le thème du handicap qui constitue la priorité nationale d’OCAPIAT pour 2023.

Ce partenariat sera décliné opérationnellement sur les 4 bassins d’emploi réunionnais (Nord, Sud, Est et Ouest) via la mobilisation des dispositifs comme la période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), les POEC (Préparations opérationnelles à l’emploi collectives), etc.



Pour OCAPIAT, c’est la Direction régionale OCAPIAT Réunion qui sera responsable du suivi de la déclinaison de cette convention.