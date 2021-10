A la Une .. "Sentier paradis" : une facette méconnue de La Réunion ce soir sur Canal+

Inspiré d’une histoire vraie, le court-métrage Sentier paradis, réalisé par la Réunionnaise Lauren Ransan, sort ce lundi soir sur Canal +. Un film loin des clichés de l’îe volcanique carte postale, à base de scories, de brume et de désert glacial. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 4 Octobre 2021 à 09:08

La Réunion, intense et hostile



À travers ce court-métrage de 20 minutes, co-produit par l’agence Wopé et Canal+, la réalisatrice Lauren Ransan met en lumière la partie hostile de l’île, une face méconnue, mais bien réelle de La Réunion.



“Sentier paradis” met en scène l’histoire d’un couple de métropolitains, incarné par Mathilde Feuerbach et Didier Super, qui poursuit un rêve, celui de vivre dans la douce chaleur des tropiques et qui se retrouve confronté à un climat hostile, perdu sur une terre inconnue.





Ce soir sur Canal+



Sentiers paradis est une histoire inspirée de faits réels qui dévoile la beauté mais aussi et surtout les dangers que peuvent cacher les paysages de l’île intense, et en particulier le caractère inhospitalier du Piton de La Fournaise.



Le court-métrage, tourné fin 2020 sur l’île, n'est pas sans rappeler les événements récents au Volcan, notamment



Le court-métrage est à découvrir ce lundi 4 octobre sur Canal+ et l’application myCANAL. À travers ce court-métrage de 20 minutes, co-produit par l’agence Wopé et Canal+, la réalisatrice Lauren Ransan met en lumière la partie hostile de l’île, une face méconnue, mais bien réelle de La Réunion.“Sentier paradis” met en scène l’histoire d’un couple de métropolitains, incarné par Mathilde Feuerbach et Didier Super, qui poursuit un rêve, celui de vivre dans la douce chaleur des tropiques et qui se retrouve confronté à un climat hostile, perdu sur une terre inconnue.Sentiers paradis est une histoire inspirée de faits réels qui dévoile la beauté mais aussi et surtout les dangers que peuvent cacher les paysages de l’île intense, et en particulier le caractère inhospitalier du Piton de La Fournaise.Le court-métrage, tourné fin 2020 sur l’île, n'est pas sans rappeler les événements récents au Volcan, notamment la disparition de Brigitte Ligney , depuis le 26 juillet dernier lors d’une randonnée. Les nombreuses recherches pour tenter de retrouver la maire de La Chenalotte sont toutes restées vaines.Le court-métrage est à découvrir ce lundi 4 octobre sur Canal+ et l’application myCANAL.