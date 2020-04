Réouverture des restaurants: La date du 15 juin évoquée, mais non-confirmée par le gouvernement

Ce mercredi, certains médias nationaux (comme Europe 1 et RMC) ont indiqué, citant des sources gouvernementales, que l'hypothèse d'une réouverture des bars et des restaurants de manière progressive à partir du 15 juin était étudiée.



Un peu plus tard, à la sortie du conseil des ministre, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a déclaré mercredi ne "pas confirmer" cette date. "Nous avons besoin de temps pour élaborer les différents scénarios de reprise d'activité", a-t-elle déclaré.



Alors que le secteur fait face à de grosses difficultés, Emmanuel Macron tiendra une visioconférence vendredi sur le plan d'action d'aide à destination de l'hôtellerie et de la restauration, du tourisme et des espaces de loisirs.