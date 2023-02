Mayotte : Le député Mansour Kamardine interroge le gouvernement sur les retraites outre-mer

Les questions de Mansour Kamardine à Élisabeth Borne:



Madame la Première Ministre,



Les présidents CIOTTI et MARLEIX ont exprimé leur volonté d’accompagner le gouvernement dans une réforme des retraites qui soit juste, en particulier pour les petites retraites.



Si pour le gouvernement, la réforme juste concerne le territoire métropolitain, pour le groupe LR, la réforme juste concerne aussi les Ultramarins.



Or, les Ultramarins partent, en moyenne, plus tard en retraite, perçoivent des pensions plus faibles et meurent plus jeunes !



Encore sur ces territoires, la retraite moyenne pour une carrière complète est 20% en dessous de la moyenne nationale et le taux de grande pauvreté des retraités est 13 fois supérieur à celui de métropole. Pire encore, à Mayotte, la pension moyenne est de 276 € alors que l’Allocation de solidarité pour les personnes âgées est plafonnée à 50% de celle de droit commun !



La réforme des retraites est donc une occasion à saisir pour améliorer 2 situations spécifiques : le système de retraite à Mayotte et les petites retraites agricoles outre-mer, notamment aux Antilles.



C’est pourquoi le groupe LR vous propose de mettre en place outre-mer un dispositif de rachat de trimestre à un prix raisonnable pour les agriculteurs et les travailleurs agricoles ultramarins, de supprimer la discrimination de la décote de 50% de l’ASPA à Mayotte et de porter la pension moyenne à Mayotte de 276€ à 400€.



Aussi, je vous demande, Madame la Première Ministre, de dire les initiatives que vous envisagez de prendre pour répondre à nos propositions et pour améliorer le sort de retraités outre-mer.