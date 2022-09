A la Une . Mariage pour tous et euthanasie : Mgr Aubry se lâche

L’évêque de La Réunion n’avait pas caché son hostilité au mariage pour tous au plus fort des débats parlementaires avant le vote de la loi en 2013. Il en a remis une couche ce lundi lors de la messe de la Salette. Par LG - Publié le Mardi 20 Septembre 2022 à 09:32

"Le mariage pour tous et l'euthanasie ? Une aberration !" ​Ce sont les phrases polémiques qui ressortent des deux heures qu'aura duré la messe officiée par Monseigneur Aubry ce lundi à Saint-Leu.



Monseigneur Aubry a donc remis sur le tapis sa position déjà bien tranchée sur le mariage entre personnes du même sexe et sur l’autorisation d’une fin de vie abrégeant les souffrances.

"L’humanité est corrompue. Dans le domaine de la famille on fait n’importe quoi. Qu’est-ce que cela veut dire le mariage pour tous ? Une aberration ! Il ne s’agit pas de condamner les personnes mais dans la mémoire longue de l’humanité, le mariage a toujours été l’union d’un homme avec une femme et réciproquement. Ne perdons pas de vue que ce qui est légal n’est pas forcément moral. Et que dire de cette perversion qui consiste à présenter l’euthanasie comme le moyen de mourir dans la dignité ? On tue la personne pour soi-disant faire disparaître la souffrance alors que les soins palliatifs sont là pour gérer la souffrance et la faire disparaître pour que la personne puisse jouir de la vie jusqu’à la fin naturelle de sa vie”, a-t-il déclaré au cœur de son homélie célébrant les apparitions de Notre-Dame à la Salette.



Le débat sur l’autorisation de recourir à l’euthanasie a de nouveau été mis sur la Pace publique depuis la publication le 13 septembre de l’avis du Comité national consultatif d’éthique qui estime qu’il existe "une voie" vers une aide active à mourir, "sous certaines conditions". Un projet de loi devrait être débattu dans le courant de l’année 2023 devant la représentation nationale.



Quant au mariage pour tous, la position de l’évêque de La Réunion est constante depuis dix ans. Mgr Gilbert Aubry avait participé aux différentes manifestations organisées par le collectif baptisé "Tous pour le mariage homme-femme" qui s’était dressé contre le projet de loi du mariage pour tous.



"Je suis né d'un homme et d'une femme. J'ai ma filiation. Je sais qui ça mon papa, qui ça mon manman. Et si j'avais été marié, j'aurais souhaité que les enfants sachent que je sois leur père et qu'ils soient les enfants de mon épouse", avait-t-il précisé sa pensée à l’époque.