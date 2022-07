Le téléphérique Papang reprend du service ce mardi matin

Le communiqué :



A Saint-Denis, après 2 semaines d’interruption du service de transport par câble entre le Chaudron et Bois de Nèfles, le téléphérique PAPANG sera réouvert à la clientèle le mardi 12 Juillet 2022 à partir de 6h00.



En effet, alors que le câble porteur tracteur de son système avait été exploité durant plus de 2000 heures, et s’était allongé mécaniquement comme prévu, une interruption temporaire du service a été installée depuis le lundi 27 juin.



Cette interruption a permis aux équipes chargées de la maintenance du système d’opérer 2 interventions successives pour raccourcir le câble en 2 endroits différents - l’un situé à Bois de Nèfles et l’autre sur le site du mail du Chaudron.



Ces opérations techniques ont été parfaitement réalisées et maîtrisées.



Depuis, le câble a été remis en place et des tests de bon fonctionnement ont été réalisés avec des cabines en ligne dès le 08 juillet.



Toutes les conditions fonctionnelles étant réunies, l’exploitation commerciale de PAPANG peut à nouveau reprendre entre le Chaudron et Bois-de-Nèfles.



En vous présentant leurs excuses pour les désagréments occasionnés par cette période d’interruption, toute l’équipe de maintenance et d’exploitation commerciale du PAPANG remercie son aimable clientèle pour sa patience et sa compréhension.



Elle sera heureuse de l’accueillir aux heures habituelles le 12 juillet 2022.