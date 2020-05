La grande Une Le point sur la rentrée scolaire à La Réunion Demain lundi, La Réunion fera sa rentrée scolaire post-confinement. Tous les établissements scolaires n’accueilleront pas les enfants. Une rentrée inédite qui nécessite quelques éclaircissements. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 17 Mai 2020 à 10:30 | Lu 1148 fois

Le moment suscite autant d’attente que d’appréhension. Lundi 18 mai, les grilles des écoles ouvriront après 2 mois de fermeture. Mais cette réouverture ne sera pas totale. Seules huit communes accueilleront les élèves de primaire et maternelles ce lundi, la mairie de Trois-Bassins a décidé d’ouvrir le 24 mai prochain.



Les communes qui ouvriront:

-St-Denis

-La Possession

-Salazie

-Cilaos

-Les Avirons

-L’Entre-Deux

-Petite-île

-Ste-Rose

-Trois-Bassins (à partir du 24 mai)



Les communes qui n’ouvriront pas:

-Saint-Paul

-Saint-Pierre

-Le Tampon

-Sainte-Marie

-Saint-Louis

-Le Port

-Saint-Leu

-Saint-Louis

-Saint-Joseph

-Bras-Panon

-Saint-Philippe

-Saint-André

-Saint-Benoît

-La Plaine-des-Palmistes

-L’Etang-Salé

-Sainte-Suzanne





Collèges et Lycées



Les lycées resteront fermés ce lundi. 85 collèges sont ouverts.



Le protocole sanitaire: Des guides précisant les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement des écoles et des établissements scolaires après la période de confinement dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires seront distribués par le rectorat. Il existe un protocole pour les écoles et un pour les collèges et lycées. Toutefois, chacun repose sur cinq fondamentaux: -Le maintien de la distanciation physique -L’application des gestes barrière -La limitation du brassage des élèves -Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels -La formation, l’information et la communication Les parents d’élèves sont invités à prendre la température de leurs enfants tous les matins avant de les envoyer à l’école. En cas de fièvre, l’enfant ne peut pas se rendre dans l’établissement. Ils doivent s’engager à ne pas envoyer l’enfant à l’école si les symptômes du Covid-19 apparaissent. Le ministère de l’Éducation nationale a publié une vidéo pour informer des bons gestes :





