La grande Une Le Pass sanitaire est bien appliqué à La Réunion : Le préfet répond à Jean-Hugues Ratenon

Le préfet de La Réunion répond au communiqué de Jean-Hugues Ratenon qui déclarait : "J'informe la population que le pass sanitaire n'est pas valable à La Réunion". Jacques Billant précise que le Gouvernement avait consulté les préfets des régions ultramarines et que le Pass sanitaire a été déployé dès le 10 août suite à une concertation avec les élus et les membres de la cellule de continuité économique et sociale. Par NP - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 18:10





La réponse du préfet ci-dessous :



Monsieur Olivier Veran, ministre des solidarités et de la santé, a répondu hier à une question relative à l’application du Passe sanitaire dans les Outre-mer lors de la séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale.



Dès le départ, Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a indiqué que son déploiement dans les Outre-mer pourrait certes faire l’objet d’adaptations en fonction de la situation de chacun des territoires, mais qu’il avait bien vocation au final à s’appliquer dans les outre-mer comme partout ailleurs sur le territoire national.



C’est dans cet esprit que le ministre a demandé aux différents territoires de lui faire remonter des propositions d’adaptation concernant le calendrier de mise en œuvre et le périmètre d’application du passe sanitaire.



Une concertation a donc été menée par le préfet auprès des élus et des membres de la cellule de continuité économique et sociale les 4 et 9 août. Il a été décidé à ce moment-là d’acter le déploiement du passe sanitaire à La Réunion à compter du 10 août 2021.



Le Préfet l’a d’ailleurs officialisé par un arrêté préfectoral en date du 9 août et par voie de communiqué de presse le même jour. Il l’a par ailleurs réaffirmé lors de sa conférence de presse du 12 août.



Extrait du communiqué de Jean-Hugues Ratenon : "Suite aux propos du Ministre de la Santé dans l'Assemblée Nationale et en la présence d'élus Réunionnais, afin de ne pas subir la double peine, je demande au Préfet d'informer la population que le pass sanitaire ne s'applique pas sur notre territoire. En ma qualité de Député, j'informe la population que le pass sanitaire n'est pas valable à La Réunion, que je continue le combat contre sa non-application, et par la même occasion contre l'état d'urgence sanitaire."