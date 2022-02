A la Une . La foire de Bras-Panon gratuite pour les Pannonais

Bonne nouvelle pour les Pannonais. À l'occasion du conseil municipal qui s'est déroulé ce mardi soir, lors duquel les élus ont débattu des orientations budgétaires, le maire de Bras-Panon, Jeannick Atchapa, a annoncé la gratuité de l'entrée de la prochaine foire agricole pour les résidents de la commune. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 12:05

C'était une des promesses de campagne de l'édile pannonais, à savoir "rendre la foire agricole aux Pannonais". La manifestation, suspendue depuis deux ans en raison du contexte sanitaire, fera donc bien son retour dans quelques semaines et se tiendra du 13 au 24 mai.



Pour pouvoir bénéficier de cette gratuité, les résidents pannonais devront faire la demande d'une "carte vanille" auprès des services de la mairie. "Je ne sais pas si ce sera tout de suite la carte vanille ou pas mais dans l'esprit, c'est que chaque Panonnais puisse disposer d'une carte qui va lui permettre d'accéder au champ de foire", explique Jeannick Atchapa.



À terme, cette "carte vanille" sera multifonctionnelle et servira par exemple l'accès à d'autres services ou infrastructures comme la piscine municipale, la médiathèque ou encore la cantine scolaire, poursuit Jeannick Atchapa.



Une crèche itinérante pour pallier le manque de mode de garde de proximité



Ce conseil municipal, expédié en moins d'une heure et dans un calme olympien, a également été l'occasion pour la majorité de dévoiler ses orientations pour l'année à venir. Notons la création d'une bourse communale en faveur des sportifs de haut niveau ou encore le projet d'établissement d'accueil de jeunes enfants itinérant, baptisé "bébébus". Cette crèche mobile de 10 à 12 places, aménagée dans un véhicule, est destinée aux enfants de 5 mois à 5 ans et s'implantera au sein de trois maisons de quartier de la commune, le but pour la municipalité étant de couvrir les quartiers ne disposant pas de mode de garde de proximité.



Ce bébébus a été pensé pour faciliter les parents de la commune dans leurs démarches d'insertion professionnelle ou de formation et entrera dans le cadre du financement Bonus Territoire signé avec la Caisse d'allocations familiales fin 2021.



50 millions d'euros d'investissements sur la mandature



Côté finances, Jeannick Atchapa envisage l'avenir "avec beaucoup de sérénité", aidé en cela par un programme d'investissement "ambitieux et sans recours à l'emprunt" de l'ordre de 13 millions pour 2022 et de plus de 50 millions d'euros d'investissement au total sur l'ensemble de la mandature. Cela se traduira dès cette année par la rénovation de la place de la mairie ou encore des voiries (plus d'un million d'euros mis sur la table chaque année jusqu'en 2026). La municipalité va également travailler dès cette année au projet de nouveau bâtiment pour la police municipale, qui devrait accueillir à terme un centre de vidéosurveillance "pour pouvoir installer des caméras à Bras-Panon".



Ce conseil municipal a été l'occasion pour le maire et ses équipes de présenter les actions mises en place par la collectivité suite au rapport de la Chambre régionale des comptes sur la période 2015-2019, permettant un retour des finances dans le vert.



Les finances au vert



Pour rappel, les dépenses réelles de fonctionnement sont passées de 17,3 millions d'euros à 15,6 millions d'euros entre 2019 et 2021, tandis que les charges ont été réduites presque de moitié sur la même période, passant de 4 millions d'euros à 2,5 millions d'euros. "500.000 euros en moins sur le chapitre charges du personnel, c'est exceptionnel : rarement une commune peut passer en un seul exercice de 10 millions d'euros à 9,5 millions d'euros. On l'a fait pour satisfaire aux exigences de la Chambre. On a su se serrer la ceinture, "aidé" il est vrai par l'épisode covid puisque les charges à caractère général n'ont pas nécessairement augmenté", explique Jeannick Atchapa.





