A la Une . Fin de match chaotique entre Bordeaux et Rodez après l'agression d'un joueur

Ce vendredi soir, le match crucial entre Bordeaux et Rodez en Ligue 2 de football a été arrêté après un incident à la fois scandaleux et déroutant. Par LG - Publié le Samedi 3 Juin 2023 à 07:09

La 38e et dernière journée de Ligue 2 se termine bizarrement. Le match opposant Bordeaux et Rodez a été arrêté définitivement après que le buteur de Rodez, Lucas Buades, a été bousculé. Un supporter a réussi à pénétrer sur le terrain pour bousculer le joueur visiteur.



Le match a alors été interrompu à la 23e minute par l'arbitre alors que le match devait permettre aux Girondins de remonter en Ligue 1.



"Au regard des éléments et de la situation qui s'est produite, à savoir un spectateur rentré sur le terrain et venu agresser un joueur ruthénois, il a été examiné par le médecin du club visiteur mais aussi par le médecin urgentiste de garde. Les éléments montrent que le joueur ne peut reprendre puisque commotionné. En collaboration avec les délégués et la LFP nous avons respecté le règlement à savoir que le match ne reprendra pas", a expliqué l’arbitre Nicolas Rainville venu en zone presse.



Autant l’agression par un supporter sur un joueur de football est inadmissible, autant la chute du joueur de Rodez agite la twittosphère. Le joueur de Rodez a-t-il amplifié son geste comme l’estiment beaucoup de téléspectateurs qui parlent d'une véritable comédie ?



A défaut de s’être joué sur le terrain, le sort du match sera décidé en commission de discipline. Bordeaux risque une défaite sur tapis vert qui signifierait la fin de ses espoirs de montée en L1. La LFP a annoncé que cette commission de discipline se tiendrait lundi.

Pas mal l’objet métallique sans la main gauche du mec de Rodez…c’est lui qui touche bien son coéquipier au visage ..regardez bien.. pic.twitter.com/mdFmJwqAf4 — fabzi10 (@fabzi10) June 2, 2023

Si vous êtes lucide à 23h25, il est NORMAL au vu des images qu'à Bordeaux on se pose des questions sur la "commotion" du type...



Après oui c'est inadmissible et force au gars de Rodez (si c'est vraiment grave).pic.twitter.com/Dyt6nWSVHo — SnakiLL🎙⚽️ (@MisterSnaKiLL) June 2, 2023