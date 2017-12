Férir, le festival "rigolo et international d'improvisation" à La Réunion

Du 11 au 16 décembre tient le festival Férir, dans deux lieux à Saint-Paul, à Lespas Leconte de Lisle et à la Cerise Un festival d’improvisation organisé par Les Mardi de l’impro et la ligue d’improvisation réunionnaise.



Au menu : Spectacles payants et gratuits ainsi que des ateliers. Trois artistes de métropole seront présents ainsi qu'un artiste d’Israël et un de Nouvelle Calédonie. Autre invité de marque : Papy, celui qui a introduit l’impro en France.