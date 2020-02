Euro 2020: Paganelli exhorte Didier Deschamps à rappeler Dimitri Payet

Laurent Paganelli, veut des "Payet dans l’équipe". Dans une vidéo postée hier soir sur Twitter juste avant le match OL-OM, le fantasque commentateur sportif de Canal+ s’est adressé directement à Didier Deschamps pour demander le retour de Dimitri Payet en équipe de France. La liste des 23 joueurs pour l’Euro 2020 devrait être dévoilée le 2 juin prochain.



Celui que l’on surnomme Paga, affublé d’une perruque blonde et tenant un vieux ballon, ne tarit pas d’éloges sur les performances du Réunionnais évoluant à Marseille.



"Didier, même avec des ballons pourris, des vieilles vestes, des vieux maillots, il est bon. Il marque des buts tout le temps. Didier, remets des paillettes dans l'équipe! Remets Dimitri dans l'équipe!"



"Mais il a déjà joué!", l’interrompt sa femme.



"Mais c'est il y a longtemps. Tu fais jouer tout le monde, mais pas lui. Didier, remets Payet dans l'équipe. Remets des paillettes devant mes yeux, Didier. Ce n'est pas possible, il faut qu'il rejoue. On veut voir des buts splendides. Didieeer"



Hier alors qu’il jouait contre Lyon le quart de finale de la Coupe de France, Dimitri Payet s’est blessé à une cuisse et a dû quitter le terrain à la 74e minute. En conférence de presse à l’issue de la rencontre, André Villas-Boas, l’entraîneur phocéen s’est montré plutôt rassurant. "Ça n’a pas l’air d’être grand-chose. On fera des examens jeudi, mais il devrait être là pour Lille". Et également pour l’Euro 2020 espèrent tous ses supporters.