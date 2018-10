Découvrez le profil et les favoris de la Mascareignes

La troisième des courses du Grand raid lâchera ses coureurs au stade de Grand Ilet à Salazie le vendredi 19 octobre à 3H00.



1808 lève-tôt dont 1525 coureurs locaux sont attendus sur la ligne de départ et parmi eux, 1403 hommes et 405 femmes. C’est la course la plus féminisée du Grand raid, ainsi que celle qui offre une moyenne d’âge la plus basse : 40 ans.



Chez les femmes, la plus jeune, Elodie Labie, a 21 ans. Damien Hoarau a 20 ans. Les plus âgés sont Lucie Bigot (66 ans) et Abed Bettayeb, 70 ans.



L’espagnol Jordi Gamito est annoncé favori de la course, tout comme les locaux Gilsey Félicité, Didier Baret, Stéphane Odules, Johnny Olivar, Jean Patrice Payet et Gerry Perrault.



Chez les femmes, les favorites sont Hortense Bègue, Claire Nedelec, Emma Metro, Fleur Santos Da Silva et Fatima Hibon.



Les coureurs devront pointer à 9 postes de ravitaillement le long du tracé qui les verra franchir le point culminant de la Plaine des Merles à 1805 m d'altitude. Un passage qui arrive vite, soit après 9 km de course seulement.



Qui succèdera à Jean Eddy Lauret, vainqueur en 7 heures et 50 minutes l’an dernier et à Amandine Ferrato (en 8H56 - 9ème scratch) sur les 65 km de parcours (autant que l’an dernier) et les 3500m de dénivelé positif ? Réponse le vendredi 19 octobre en milieu de matinée pour la tête de course.