Cyrille Melchior élu pour remplacer Nassimah Dindar à la tête du Département

Cyrille Melchior a remporté 26 voix, contre 24 pour son seul adversaire, Jean-Claude Lacouture.



"Je souhaite adresser mes plus chers remerciements à mes collègues qui m'ont apporté leur vote (...). En pareilles circonstances, il faut toujours faire preuve d'humilité", déclare-t-il à l'issue du vote, avant de remercier son épouse, ses enfants, ses parents et ses proches.



"Je mesure pleinement le poids des responsabilités qui sont désormais les miennes. Je veux être le défenseur des jeunes et du monde économique. Nous devons tous inscrire notre action dans une vision stratégique de la Réunion (...) C'est un immense honneur de représenter mon peuple", poursuit-il.



"Je tiens à vous assurer de mon engagement total à travailler en synergie et en concertation avec l'ensemble des élus de tout le territoire", affirme-t-il encore, citant les trois axes de la politique du Département qu'il entend mener : "l'épanouissement humain, l'aménagement du territoire, l'intelligence institutionnelle". S'adressant à Didier Robert, Cyrille Melchior fait savoir que "la majorité départementale travaillera avec la majorité régionale".



"Le travail d'élu est un travail difficile, compliqué", réagit à son tour Nassimah Dindar. "Nous ferons vivre ce que nous défendons, la liberté, l'égalité, la fraternité, et l'équité (...) Je suis tenace et compte le rester encore longtemps".



De son côté, Jean-Claude Lacouture souhaite "bon courage" à Cyrille Melchior.



