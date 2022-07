Crise Canne : Pas d'accord, une nouvelle réunion ce mardi

"Une nouvelle réunion aura lieu mardi", annonce Pierre-Emmanuel Thonon. Le co-président du Comité paritaire de la canne et du sucre explique que Tereos a obtenu des garanties auprès de l'Etat. "Nous avons remis des nouvelles discussions en jeu, on travaille toujours sur le partage équitable, sur les cannes longue machine", explique-t-il. "On demande à ce qu'il mette 2 millions d'euros sur la table et une solution pour garantir les cannes longue machine", précise Pierre-Emmanuel Thonon.



Jean-Michel Moutama est le président de la CGPER. Il détaille le point de blocage : "Ils ont eu la garantie de la rémunération de leurs actionnaires à hauteur de 4,5%. Et au-delà de leur seuil, on pensera à nous ! Mais nous, on apporte la matière première ! On doit être rémunéré avant ! On veut être rémunéré à notre juste valeur. Et ensuite les actionnaires !"