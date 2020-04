Covid-19 en France: Le nombre d'hospitalisés en baisse, mais une épidémie toujours dynamique

Pour la deuxième fois consécutive, le nombre de personnes hospitalisées est en baisse. C'est ce qu'à annoncé ce mercredi Jérôme Salomon dans son point de situation quotidien. Si 1823 nouveaux malades sont entrés à l'hôpital, en comptabilisant les sorties, le solde fait état de 474 personnes hospitalisées en moins. "Un tiers des hospitalisés ont moins de 60 ans et 98 patients de moins de 30 ans", précise le directeur général de la santé. La veille, 2415 personnes avaient été hospitalisées et le solde était de - 513.



Toutefois, 270 patients ont été nouvellement admis en réanimation. "C'est beaucoup", commente-t-il alors que le total est de 6 248 cas. "Heureusement le solde reste négatif, avec 209 patients en moins". Si une légère baisse des besoins réanimation se confirme, le nombre reste largement supérieur à la capacité initiale et "il existe toujours des tensions". Parmi les cas, 67% ont déjà des problèmes de santé préexistants, souligne-t-il.



Depuis le 1er mars, la mortalité hospitalière fait état de 11.060 décès liés au coronavirus, dont 82% ont plus de 70 ans - 20 décès en outremer. Dans les dernières 24 heures, ce sont 417 personnes qui sont mortes des suites du Covid-19. En outre, 6860 décès sont à déplorer aux seins des établissement sociaux et médico-sociaux (surtout dans les Ehpad). Ce sont ainsi 17.920 décès en France en lien avec l'épidémie qui sont relevés.



Par ailleurs, il y a à ce jour 108.847 cas confirmés, soit 2.641 de plus que la veille.



En semaine 14, la surmortalité par rapport à l'attendu pour un mois de mars était de +58,2%, "un niveau exceptionnel jamais atteint en France depuis l'été 2003", note Jérôme Salomon. La hausse se montre avec 27% d'augmentation pour la semaine 15, du 6 au 12 avril. "L'épidémie reste dynamique", avertit Jérôme Salomon.