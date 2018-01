Faits-divers Condamné à 30 ans en 1ère instance, Fabrice Kichenin "n'a aucune raison d'être impliqué"

Condamné à 30 ans de prison mais "il n’a aucune raison d’être impliqué dans l’histoire"… Après une première journée de procès en appel hier, place aux enquêteurs, médecin légiste et témoins devant les Assises ce mardi matin.



Pour rappel, c’est au petit matin, le 8 septembre 2013 au Port, après une nuit de fête pour le baptême de sa fille dans la maison de quartier de la Rivière des Galets, que Wilson Sadzoute, 31 ans, dans sa Peugeot 207 avec sa femme, une amie, et ses deux filles, reçoit deux balles dans la tête ; une au niveau du crâne et l’autre dans le cou. Un individu s’était approché de la voiture garée et avait tiré "à courte distance" selon le médecin légiste, à travers la vitre entre-ouverte de la portière. La victime décède en arrivant à l’hôpital.



Si l’homme qui a tiré dans la tête de Wilson Sadzoute, Ulrich Giovanny Mogne Daho Oiziri, 34 ans, a reconnu les faits et accepté sa peine de 25 ans, ce n’est pas le cas de Fabrice Kichenin, 40 ans, accusé de complicité mais surtout d'être le commanditaire, qui a écopé de 30 ans en première instance. Après avoir fait appel de la décision, le voilà à nouveau devant la justice.



Selon son avocat, Sébastien Navarro, il n’a rien à faire là-dedans. A-t-il fourni son arme au tireur ? Oui… mais n’ayant pas conscience de ce qu’Ulrich Mogne allait faire. Il aurait plutôt été question d’un fusil de protection. Dans la salle, Fabrice Kichenin n’a rien du "caïd" connu du Port. Sage comme une image, avec ses lunettes de vue et sa coupe de cheveux classique, on ne le soupçonnerait pas…



Et pourtant. Une rivalité entre deux clans du Port est à l’origine d’une longue liste de violences. D’un côté, les Kichenin et Titus, de l’autre, les Baïkiom et Sadzoute. C’est un Baïkiom qui avait tiré sur Fabrice Kichenin en avril 2013. Fabrice Kichenin aurait donc cherché à se venger sur Donovan Sadzoute mais se serait trompé de cible et aurait commandé l’assassinat de son frère, Wilson. Et les vengeances continuent. Tous prennent des peines maximales ou quasi maximales quand ils se trouvent devant la cour d’Assises en décembre 2016. Une façon pour la justice de tenter de calmer cette guerre. D’où les 30 ans de réclusion prononcés contre Fabrice Kichenin.



Deux femmes, ayant également fait appel, sont également présentes : Gwendoline Thomas, condamnée à 12 ans et Nathalie Mouny, à deux ans, la première pour complicité, la deuxième pour transport d’armes. Le fusil à canon scié qui aurait servi le 8 septembre et qui n’a jamais été retrouvé aurait été transporté par Nathalie Mouny et donné à Gwendoline Thomas et Lionel Thomas (condamné à 8 ans et qui n’a pas fait appel). Ce sont ces derniers qui auraient ensuite livré le fusil à Ulrich Mogne.



En faisant appel, Fabrice Kichenin prend le risque cette semaine d'être emprisonné à perpétuité.





