A la Une . Choking Challenge : un nouveau défi fatal aux adolescents sur TikTok

Le "Chocking Challenge" consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible, jusqu’à évanouissement. Aussi connu comme le "Blackout Challenge", ce défi qui prend de l’ampleur sur TikTok a déjà fait des dizaines de victimes. Par P.J. - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 07:16

Le « Chocking Challenge » pousse ses joueurs à s’étrangler volontairement. En vogue sur le réseau social TikTok, ce nouveau défi à des fins tragiques est pointé du doigt par de nombreux experts, rapporte Nice matin.



En passant par l’apparition de lésions cérébrales, convulsions, handicap à vie, les conséquences de ce défi se sont révélées dramatiques voire fatal dans certains cas. De nombreux jeunes utilisateurs ont d'ailleurs perdu la vie après s'être essayés à ce terrible défi. La dernière victime était âgée d'à peine 12 ans.

D’ailleurs, une jeune Argentine avait été découverte morte chez elle après avoir participé au challenge. En 2021, deux jeunes Britanniques, âgés de 12 et 14 ans, avaient eux aussi succombé dans les mêmes circonstances. Deux fillettes de 8 et 9 ans ont également été victimes du "Blackout Challenge". Imputant le décès de leurs enfants au réseau social Tik Tok, les parents ont tous porté plainte.



Un porte-parole de l'application avait fait savoir que le hashtag dédié à ce défi avait été interdit sur la plateforme depuis un certain temps. "Cela signifie que lorsque quelqu'un le recherche, il reçoit un message qui le dirige vers notre centre de sécurité".



Toutefois, les challenges dangereux se multiplient sur la plateforme.

Si vous avez des idées suicidaires, en parler peut tout changer. Appelez gratuitement le 3114, écoute professionnelle et confidentielle.



Vous pouvez également appeler SOS Solitude 974 : 02 62 97 00 00



Pour trouver de l’aide et de l’assistance, appelez le 15 ou le 112 (numéro européen)