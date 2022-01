La grande Une Carburants : Sans plomb et gazole en hausse, gaz en baisse au 1er février

Le prix du Sans pomb passe à 1,59 euro/litre (+6 centimes), le Gazole grimpe aussi à 1,23 euro/litre (+6 centimes) alors que la bouteille de gaz est moins chère de 52 centimes et s'établit à 20,33 euros à partir du 1er février. Par RL - Publié le Lundi 31 Janvier 2022 à 09:36

- Pour le sans plomb

Le prix public est en hausse à 1,59 €/litre (+ 6 cts par rapport au mois précédent). Cette évolution s’explique par la hausse de la cotation moyenne (+ 7 cts sur le prix final), contrebalancée par la très légère hausse de la parité et la baisse du fret et des CEE (- 1 ct environ).



- Pour le gazole

Le prix de vente est en hausse à 1,23 €/litre (+ 6 cts) essentiellement du fait de la hausse des cotations (+ 7 cts au final).

Comme pour le supercarburant, cette hausse du prix final est tempérée par la très légère hausse de la parité et la baisse du fret et des CEE (- 1 ct sur le prix final).



- Pour le gaz

Le prix final de la bouteille est en baisse à 20,33 € (- 52 cts). Ceci s’explique essentiellement par l’évolution à la baisse des cotations (- 5,50 % en cumulé), confortée par le renforcement de l’Euro (+ 0,50 %) face au dollar. Les cotations « pèsent » pour plus de 46 cts de baisse sur le prix final, auxquels viennent s’ajouter environ 6 cts de baisse pour la fluctuation de l’Euro.