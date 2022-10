La grande Une Agression sexuelle sur sa belle-fille mineure : Un avocat condamné à 18 mois de prison dont 9 avec sursis

Une robe noire du chef-lieu spécialisée dans les affaires administratives a été condamné pour des attouchements incestueux sur la fille de sa compagne âgée de 8 ans au moment des faits. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 14:56

Un avocat inscrit au barreau de Saint-Denis depuis 1977 était convoqué devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce vendredi matin alors que son procès a déjà été renvoyé une première fois. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement pendant plus de quatre ans la fille de sa compagne de l'époque. La fillette avait 8 ans lorsque les faits présumés auraient commencé, en 1995.



Cette année-là, le mis en cause venait de se mettre en couple avec la mère de la victime. Les premiers gestes incestueux se seraient produits à la faveur d'un massage. Les attouchements s'étaient répétés régulièrement sur le tapis du salon ou dans la piscine du domicile familial. La fillette était également prise en photo de façon suggestive. Par peur des représailles, elle ne s'était jamais confiée à sa mère.



Âgée de 24 ans en 2011, elle avait franchi le pas et dénoncé les faits. Elle avait également écrit à son agresseur pour lui exprimer sa douleur et aurait obtenu une réponse. Le couple se serait séparé suite à ces révélations.

Le prévenu évoque une vengeance orchestrée par son ex-compagne



Au cours de l'information judiciaire ouverte en 2018, le mis en cause a toujours nié les faits comme lors des confrontations avec son accusatrice. Pour la robe noire, il s'agirait d'une vengeance par jalousie orchestrée par son ancienne compagne. Mais la juge d'instruction en charge de ce dossier n'a pas tiré les mêmes conclusions des investigations qu'elle a menées, et estimé que les déclarations de la victime et la description des faits auprès de ses proches pendant de nombreuses années étaient crédibles.



Le prévenu encourt 10 ans de prison pour les faits reprochés. "Je ne me mêle pas des affaires concernant mes confrères mais dans ce contexte, la qualité professionnelle disparait de mon champ de vision et je ne vois que l'intérêt de la victime. Certaines professions comme celle d'avocat devraient constituer une circonstance aggravante dans des dossiers comme celui-ci", indique le bâtonnier Georges-André Hoarau qui devrait soutenir, ce vendredi, les intérêts de la partie civile.



Le vendredi 8 avril dernier, le mis en cause ne s'était pas présenté à la barre du tribunal de Champ-Fleuri, espérant le renvoi de son procès suite au choix tardif d'un nouvel avocat métropolitain pour assurer sa défense. Me Yassine Bouzrou n'ayant pas pu se déplacer, l'audience avait été renvoyée à aujourd'hui.

Lors de l’instruction des faits, la présidente de l’audience correctionnelle cite plusieurs témoignages sont ceux d'ex petits amis de la victime. Tous deux racontent qu’à l’époque de leur relation avec la jeune fille , celle-ci avait évoqué les attouchements subis par son beau père. Même chose concernant la demi sœur de la victime. Des nombreux échanges épistolaires montrent qu’elle était au courant et très affectée par les faits reprochés à son père.



Présent à l'audience, le prévenu est aujourd'hui âgé de 70 ans. Il conteste toujours tout, très fermement. "Je donne des faits, pas des interprétations. Personne ne m’a jamais rien dit. Ce qu’elles font (son ex épouse et la victime ) c’est de la construction mentale", explique-t-il à la barre.



Interrogée à son tour, l’ex belle-fille du prévenu dit n’avoir aucun esprit de vengeance. Elle décrit avec courage une perte de confiance, la peur du regard des autres et surtout, celui des hommes ainsi que beaucoup de culpabilité. Elle explique avoir libéré sa parole au cours d’un travail entamé avec un psychothérapeute en 2011. C’est ensuite sa mère qui a dénoncé les faits à la justice en 2017.



Le bâtonnier George André-Hoarau indique, pour la défense de la partie civile : "Les efforts de Courtney Dauwalter ne sont rien à côté du parcours de sa cliente pour en arriver là aujourd’hui". Il fustige la toute puissance du prévenu, un brillant pénaliste, homme politique qui "a su ne pas aller trop loin pour ne pas laisser de traces".



La procureure de la République souligne la constance et la cohérence des déclarations de la victime. "Il faut une introspection puis une maturité émotionnelle et familiale avant de libérer sa parole", indique Léa Filippi, citant le rapport Sauvé. "Monsieur a projeté sur cette enfant sa perversité", résume la représentante de la société qui ne croit pas à un complot ourdi par la mère de la victime. Elle propose au tribunal de prononcer la peine de 2 ans de prison avec un mandat de dépôt a effet différé.



Pour les avocats de la défense, les faits ne sont pas caractérisés. En cause la tardiveté de leur évocation, la dénonciation faite par la mère alors que sa fille avait 30 ans, et la fluctuation des déclarations de celle-ci, notamment sur les dates de commission. Pour Me Yassine Bouzrou, il y a une réelle intention de nuire et une volonté de détruire son client de la part de la mère de la victime. La robe noire évoque avec force une jalousie envers la nouvelle compagne du prévenu et un souhait de le voir revenir. Le reste serait l’orchestration d’une vengeance dans un dossier vide de preuves par ailleurs. "C’est une instrumentalisation de la justice pour régler des comptes".

Le verdict



L'avocat a été condamné à 18 mois de prison dont 9 avec sursis probatoire, une inéligibilité de 5 ans et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Le juge de l'application des peines pourra décider d'aménager sa peine ou non.



