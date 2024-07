7e circonscription : Thierry Robert ne donne pas de consigne de vote pour le second tour

L'ancien maire de Saint-Leu et candidat malheureux aux dernières législatives dans la 7e circonscription refuse de donner une consigne de vote pour le second tour. Pas d'appel au barrage républicain contre l'extrême droite pour Thierry Robert.

Arrivé bon troisième, Thierry Robert a décidé de ne pas donner de consignes de vote pour ce second tour. « Le 30 juin dernier, les électeurs de la 7ème circonscription se sont exprimés et nous ont donné un peu plus de 11.000 voix. Je remercie toutes les femmes et les hommes qui se sont déplacés pour ces élections législatives. Nous faisons de bons scores dans les communes de Saint-Paul, de Saint-Louis, de l’Étang-Salé et des Avirons. Nous arrivons en tête dans les communes de Trois bassins et Saint-Leu », rappelle l’ancien député-maire de Saint-Leu.

Déjà candidat aux régionales en 2021, Thierry Robert a de nouveau tenté de briguer un mandat depuis l’annulation de son élection en 2017 pour « manquement à ses obligations fiscales » par le Conseil constitutionnel. L’ancien élu montre encore une fois son ancrage local avec de bons scores sur sa commune d’origine (30,09% des suffrages exprimés). Ses résultats globaux à l’échelle de la circonscription sont également loin d’être mauvais, avec 22,05% des voix. Le très médiatique candidat Robert avait d’ailleurs été au centre des attentions, avec ses vidéos sur les réseaux sociaux et un rendez-vous hebdomadaire chez nos confrères de la presse locale. Ce retour en force avait même forcé trois maires à prendre la parole pour s’attaquer à sa candidature, et à celle de Jean-Luc Poudroux, candidat pour l’extrême droite.

« Je ne suis pas le propriétaire des voix des électeurs m’ayant fait confiance au premier tour, et je laisse donc la liberté à tout un chacun de leur choix politique. Je n’appelle pas à faire barrage car cette stratégie a démontré son inefficacité. Les électeurs doivent être libres dans notre démocratie », précise Thierry Robert. D’ailleurs, l’ancien candidat ne fait pas mystère de la prochaine échéance pour lui. « Je remercie du fond du cœur les Saint Leusiens pour leur confiance renouvelée à chaque élection et leur donne rendez-vous en 2026 ». S’il reste encore deux ans avant les prochaines municipales, la campagne semble déjà lancée dans l’Ouest.