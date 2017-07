[VIDEO] Espagne : Il se jette sur un policier avec un couteau en criant Allah Akbar

En Espagne, ce mardi vers 7h45, un terrible drame a été évité. Un homme muni d’un couteau d’une grande dimension a tenté d’agresser un policier en criant " Allah Akbar ". C’est plus précisément à la frontière de Beni Ensar à Mellila que la scène s’est déroulée. Il semblerait que l’agresseur soit de nationalité marocaine, selon la police espagnole.



Plus de peur que de mal, l’assaillant a été neutralisé par les policiers anti-émeute. Pendant l’intervention, l’agresseur s’est débattu et a légèrement blessé un des policiers à la main.



Juan Ignacio Zoido, le ministre de l’Intérieur espagnol a déclaré dans un tweet qu’il s’agissait d’un " grave incident " mais n’évoque pas la piste d’un acte terroriste.