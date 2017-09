Trois nageurs font fuir une baleine et son baleineau

Les baleines sont des animaux incroyables, qui suscitent l'émerveillement et la curiosité. Cependant, ces géants des mers restent des animaux sauvages qu'il faut respecter et ne pas chercher à tout prix à admirer de trop près.Sur une vidéo capturée ce samedi au niveau du Cap Lahoussaye et mise en ligne sur Youtube par "La Réunion en Lèr", on aperçoit trois personnes à l'eau, nageant vers le mammifère marin, accompagné de son baleineau. Une attitude qui fait fuir les cétacés, qui préfèrent s'écarter.Pour rappel, la charte d'approche recommande, en cas de mise à l'eau, d'adopter une attitude passive et contemplative. Une distance de 15 mètres doit également être respectée. L'occasion de rappeler également que la perturbation intentionnelle, incluant la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel, est interdite.