Quand TAK s'attribue un titre qu'il n'a pas...

Ce matin était inaugurée au Tampon une "halte Alzheimer" en présence de la présidente du Département, Nassimah Dindar.



A cette occasion, une plaque commémorative a été dévoilée.



Et là, surprise : sur la plaque, on trouve l'inscription suivante : "En présence de M. André Thien Ah Koon, député maire du Tampon".



Député, TAK ne l'est plus depuis 2006.



L'article 433-17 du Code pénal est pourtant clair : "L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende".



André, faut que tu te fasses à l'évidence : On ne peut pas être et avoir été. Va falloir que tu t'y fasses : c'est Nathalie Bassire qui a été élue députée de ta circonscription et le candidat que tu soutenais a été battu à plates coutures...