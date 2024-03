Un volontaire pour expliquer à Frédéric Miranville qu’il n’est plus président de l’université ?

Bien que suspendu, Frédéric Miranville s'entête à représenter l'université lors de cérémonies officielles. Il siège encore es-qualité de président de l'université au Comité Economique, social et environnemental régional de La Réunion (CESER) et cet après-midi, il représentait l'université à l'inauguration de la nouvelle aérogare de Gillot.

Bien que suspendu de ses fonctions le 6 octobre dernier suite à une enquête diligentée par des inspecteurs du Ministère de l’Enseignement supérieur qui avaient mis à jour de graves dysfonctionnements, Frédéric Miranville continue de se croire président de l’université de La Réunion.

Non content d’avoir placé sa marionnette Dominique Morau à la présidence par un tour de passe-passe dont il a le secret, alors qu’il continuait à tirer les ficelles en coulisses, il s’entête à représenter l’université au sein par exemple du CESER. Il a beau s’être fait rappeler à l’ordre à plusieurs reprises par le recteur, il n’en fait qu’à sa tête.

Apparemment, il estime que comme il est en arrêt maladie, on ne peut lui notifier sa suspension. Si les choses étaient aussi simples que ça, ça se saurait ! En tout état de cause, quand on est en arrêt maladie, on ne va pas assister à des réunions interminables du CESER ou représenter l’université à des inaugurations officielles.

Imaginez la tête des personnalités présentes cet après-midi à l’inauguration quand elles l’ont vu débarquer et s’installer fièrement sur la chaise ré