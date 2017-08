Mail La grande Une La rentrée scolaire aura lieu le mardi 22 août





En plus des deux communes qui avaient déjà pris leur décision (voir plus bas), trois communes : la Possession, le Port et Sainte-Rose (les primaires ouvriront mais pas les maternelles) ont décidé qu'elles pouvaient ouvrir dès vendredi, selon Stéphane Fouassin, qui annonce vouloir rencontrer le ministre de l'Education dont la visite de 24H commence demain.



"Pôle emploi n’a pas ouvert ses portes et nous n’avons pas pu avoir d’éléments de la part de Pôle emploi le temps de ce week end. Les maires ont eu très rapidement ce matin des contacts avec Pole emploi pour savoir comment on pouvait engager des recrutements pour la rentrée scolaire. Pôle emploi était incapable de nous dire à 11H du matin les quotas qui étaient alloués à différentes communes. Nous avons pris la décision collective d'ouvrir la rentrée scolaire pour ce 22 août. Nous ne pouvons pas assurer la sécurité scolaire pour ce vendredi, tout en sachant que nous restons sur une réserve, parce que nous ne savons pas encore si les contrats demandés par les maires et les communautés d’agglomération seront disponibles d’ici le 22, donc nous nous réservons le droit de nous réunir à nouveau pour décider si tous les maires ont obtenu satisfaction", indique Stéphane Fouassin.



Depuis deux semaines s'est engagé un bras de fer avec les services de l'Etat pour que la situation particulière des collectivités réunionnaises soit prise en compte par le gouvernement, lancé dans un objectif de réduction des budgets alloués aux contrats aidés (



Il y a deux semaines, le préfet avait communiqué aux maires que La Réunion allait se voir attribuer l'équivalent de 1800 contrats aidés pour le second semestre 2017. Un nombre bien en-deçà de l'enveloppe attendue par les collectivités pour assurer, disent-elles, une rentrée scolaire normale. En guise d'ultimatum, les maires avaient menacé de ne pas assurer la rentrée scolaire comme convenu, ce vendredi. Un geste d'autant plus fort que le ministre de l'Education nationale est attendu dans le département ce jour-là.



Vendredi soir dernier, au bout de longues heures de négociations en préfecture, Amaury de Saint-Quentin a concédé 1000 contrats de plus à ceux annoncés mais les maires, à leur sortie, ont réservé leur réponse à ce mercredi 16 août afin de déterminer si ce nombre pouvait convenir à l'ensemble des communes protestataires.



