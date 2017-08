Contrats aidés : Les Jeunes avec Macron 974 soutiennent le gouvernement

Voyons plus loin



Alors que nous avançons malheureusement vers des jours difficiles pour de nombreux réunionnais, il est néanmoins nécessaire de prendre le sujet des contrats aidés sous un angle plus positif à moyen terme, pour l’avenir de l’emploi des réunionnais. Et rappelons-le des discussions sont en cours avec le Gouvernement pour permettre de débloquer la situation afin que la rentrée scolaire se passe dans les meilleures conditions.



L’insuffisance du dispositif contrats aidés, est connu de tous malgré la grogne, c’est pour cette raison que le gouvernement réfléchit déjà à une réforme de ce système qui ne serait peut être plus géré directement par les collectivités (?) et investira fortement dans la formation des sans emplois.



Aujourd’hui sur 100 euros investis dans la formation seuls 20 bénéficient aux sans emploi alors qu’ils en ont le plus besoin avec un marché du travail en constante évolution, avec de nouvelles compétences nécessaires, de nouveaux métiers et des métiers qui disparraissent.



Il ne s’agit pas d’ajouter de la précarité, mais bien de sortir les réunionnais éligibles, de cette intermittence contractuelle, car il faut bien l’avouer moins de 25% des personnes en contrats aidés aujourd’hui s’en sortent avec un contrat durable et une stabilité retrouvée.



Demain avec le projet d’Emmanuel Macron se sont des travailleurs qui seront libérés, des entrepreneurs qui retrouvent déjà la confiance pour embaucher, car c’est bien là l’origine du problème, le secteur privé embauchant moins, les réunionnais se sont retournés vers le secteur public et les collectivités.



Et si tout cela s’inversait de nouveau? Et si les réunionnais éligibles aux contrats aidés étaient libérés de toute attache alimentaire avec les élus? Les élus que nous sommes ou voulons être, n’auront que plus de légitimité.



Comme l’a indiqué le gouvernement il “faut investir fortement dans la formation pour doter les demandeur d’emploi, les jeunes, de compétences valables sur le marché du travail et pas simplement leur permettre à court terme d’avoir un emploi grâce à une aide”. Ceux qui réussissent leur réinsertion grâce aux contrats aidés montrent que le soutien de l’Etat est nécessaire mais que l’outil lui deviendra rapidement obsolète, surtout avec la répartition 80/20 entre le public et le privé



Disons les choses franchement, la situation sociale de l’île est grave mais fait que le dispositif est aussi utilisé à des fins électorales. Qu’est-ce qui est aujourd’hui en péril véritablement? La vie des gens comme on l’entend haut et fort ou une part de stratégie électorale ?



Oui, des familles se retrouveront sans emploi, mais Emmanuel Macron, que j’ai toujours soutenu s’est engagé plusieurs fois à ne jamais laisser tomber personne, lorsque leur emploi ne peut pas être sauvé. Whirlpool en est un exemple parfait.



Voyons donc plus loin malgré les difficultés, les réformes de fond porteront leurs fruits, les formations conduiront vers de vrais emplois et le pouvoir d’achat des réunionnais augmentera dès 2018 grâce à la réforme de la taxe d’habitation et la réforme des cotisations salariales.



Stéphane Randrianarivelo