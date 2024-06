Younous Omarjee: « L’union des Réunionnais s’impose »

Député européen sortant et candidat pour un troisième mandat, Younous Omarjee faisait un dernier point d'étape dans cette campagne pour les européennes. Placé en seconde position sur la liste conduite LFI conduite par Manon Aubry, il était ce vendredi dans l'Est où il était reçu par le député de la circonscription Jean-Hugues Ratenon et le maire de Saint-André, Joé Bédier. L'occasion pour Younous Omarjee d'appeler une nouvelle fois les électeurs réunionnais à l'union autour de sa candidature, tout en mettant en garde contre un vote vers les extrêmes, notamment le RN.

Lors de sa visite dans l’Est de l’île, Younous Omarjee a été accueilli par des personnalités de la région est, dont Jean-Hugues Ratenon, député de la circonscription, et Joé Bédier, maire de Saint-André, sans oublier Jean-Luc Julie, Philippe Le Constant, Amandine Ramaye, Eric Assani et Prémilla Cevamy.

Jean-Hugues Ratenon a souligné l’omniprésence et l’importance des fonds européens à La Réunion, rappelant que la liste Aubry/Omarjee place la région et les Outre-Mer « en priorité ». « Comme l’a si bien dit Joé Bédier, si on mettait un drapeau européen sur chaque projet réalisé à La Réunion, l’île deviendrait bleue« , a déclaré Jean-Hugues Ratenon, en faisant référence aux multiples contributions de l’Union européenne dans des domaines variés comme la formation, la recherche, la pêche et le développement économique. « L’Europe est partout à La Réunion et notre député européen a joué un rôle crucial dans l’optimisation de ces fonds« , poursuit le parlementaire. Il ajoute: « La gouvernance réunionnaise ne peut pas décevoir son député européen après tout le travail qu’il a effectué« , a-t-il affirmé, soulignant la reconnaissance du travail de Younous Omarjee au niveau national et européen.

Dépasser les clivages partisans

Younous Omarjee a rappelé l’enseignement de figures politiques comme Jean-Claude Fruteau et Paul Vergès sur la nécessité de l’union des Réunionnais lors des élections européennes. « Les Réunionnais doivent comprendre que les cinq prochaines années nécessiteront une présence ultramarine et réunionnaise forte et efficace, car rien ne nous est donné en France ou en Europe sans combat« , a-t-il affirmé.

Il a également souligné l’importance de la représentation au Parlement européen pour garantir les arbitrages budgétaires favorables aux régions ultrapériphériques (RUP). « En France hexagonale, les citoyens bénéficient entre 60 et 200 euros par habitant, tandis que les RUP reçoivent entre 1.800 et 2.000 euros par habitant« , a-t-il précisé, démontrant l’impact de son travail en tant que président de la commission du développement régional.

Younous Omarjee a mis en garde contre la montée des partis europhobes, eurosceptiques et d’extrême-droite, notamment le RN, qui, selon lui, affaiblissent le soutien aux Outre-Mer. « Ce qui insupporte un nationaliste, c’est la solidarité, et c’est sur cette base que nous bénéficions de politiques de distribution positives « , a-t-il déclaré.

Fier de son bilan, Younous Omarjee a évoqué l’adoption de la reconnaissance de l’esclavage comme crime contre l’humanité, soulignant que le RN avait voté contre cette reconnaissance en Europe. Il a appelé les Réunionnais à sanctionner le RN pour ses prises de position et à soutenir la liste Aubry/Omarjee pour défendre les intérêts de La Réunion. « Moins nous votons, plus nous serons affaiblis pour obtenir des arbitrages favorables. Plus nous votons, plus vous me donnez de la force« , a conclu Omarjee, incitant les électeurs à se mobiliser massivement pour renforcer leur représentation et leur influence au sein de l’Union européenne.