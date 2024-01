Yaël Braun-Pivet visite l’usine du Gol pour évoquer la transition énergétique

Dans son emploi du temps au pas de charge, Yaël Braun-Pivet s’est arrêtée à Saint-Louis ce mardi après-midi. La présidente de l’Assemblée nationale est venue évoquer avec Albioma la transition énergétique de l’île.

Après une présentation du fonctionnement de l’usine du Gol pour transformer la bagasse en électricité, la direction d’Albioma a présenté le bouquet énergétique de l’île avec une production électrique à base d’hydraulique, de photovoltaïque, des projets lancés sur la géothermie et l’éolien, mais également à partir de l’agriculture.

« Ce que l’on voit ici et les échanges que l’on a eus sur la globalité de cette transition sont extrêmement encourageants : voir une production d’énergie décarbonnée. Ils vont pendant quelques jours encore brûler du charbon et ce sera fini ! On sera sur une production verte, avec en plus un système très vertueux puisqu’une partie du combustible provient du réemploi de la canne à sucre », s’enthousiasme Yaël Braun-Pivet.

La présidente de l’Assemblée nationale estime que les Outre-mer, mais surtout La Réunion, peuvent être à l’avant-garde de la transition énergétique « si tout le monde s’y met et si on combine toutes les sources d’énergie. »

Elle indique que les députés viennent de voter une loi d’accélération et de simplification des procédures pour les énergies renouvelables. De plus, elle souligne qu’une loi de programmation sur l’énergie est à l’étude. Si elle insiste sur le travail de l’exécutif et du législatif, elle maintient « qu’il faut des élus locaux engagés. C’est l’action de chacun, ensemble, qui fera que ça marchera. »