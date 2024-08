Voie réservée aux bus sur la RN2 dans l’Est : Les contrôles par lecture de plaque arrivent

La circulation sur la RN2 entre Ste-Marie et Ste-Suzanne, entre les PR 9+200 et PR 19+400 sera bientôt sous surveillance accrue. Mais il n’y aura pas pour autant de nouveau radar. Un outil de lecture de plaque des véhicules empruntant la voie sera installé. Il permettra de constater les infractions relatives à l’usage de la voie réservée aux bus. Un agent des forces de l’ordre sera déployé physiquement au centre réunionnais du trafic pour visionner les remontées vidéo et constater les infractions. Le dispositif sera signalé par un panneau et opérationnel très prochainement.

Pour rappel, selon l’article R412-7 du Code de la route, il est stipulé que lorsqu’une voie de circulation est exclusivement réservée à certaines catégories de véhicules et clairement indiquée comme telle, les conducteurs d’autres types de véhicules n’ont pas le droit d’y circuler. Enfreindre cette règle entraîne une amende relevant des contraventions de quatrième classe, fixée à 135 euros. En revanche, ce type d’infraction n’entraîne pas de retrait de points sur le permis de conduire.