Vivatech : La Réunion à l’honneur

Le vivier d’innovateurs de La Réunion est actuellement en déplacement au salon Vivatech à Paris. Plusieurs startups locales mettent en avant leurs techniques et réalisations à la recherche de clients ou d’investisseurs. La Région Réunion a en effet envoyé une délégation de 10 startups à cet événement de stature internationale Porte de Versailles. L’équivalent français du CES de Las Vegas met en lumière les talents réunionnais.

Parmi les personnes présentes, Michel Allamèle, l’un des représentants de Run Tech. Il a présenté les avancées importantes réalisées par l’entreprise dans le milieu de la production d’énergie lumineuse. « Run Tech Service a développé, conçu et réalisé un parc d’éclairage public solaire, autonome et intelligent« , explique-t-il avant de préciser, « ce produit-là est adaptable aux différents parcs et on peut y rajouter des caméras. »

Grégory Chevaillier est le CEO d’Eyako, une société de cybersécurité qui offre une plateforme de gestion pour les PME, TPE et ETI. « On propose les plans d’actions, les points de contrôle et les standards de sécurité« , détaille-t-il. « Il y a beaucoup de cyberattaques dans le secteur automobile, hospitalier et financier, aussi à La Réunion« , rappelle Grégory Chevaillier qui explique être présent à VivaTech pour prospecter des clients et des distributeurs.

Le responsable de Feelbat se félicite de la présence de La Réunion au salon Vivatech : « C’est un moyen d’être visible, de faire rayonner La Réunion, et toucher des marchés autres que la France. On va toucher l’Europe et même au-delà. »

Son entreprise conçoit des capteurs qui permettent de suivre les fissures sur les bâtiments, mais aussi les mouvements dans les murs.