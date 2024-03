Violences en hausse à La Réunion : Le syndicat Alliance Police Nationale demande des renforts

Suite aux déchaînements de violences la nuit dernière au Chaudron, qui s'inscrivent dans une série, le syndicat Alliance Police Nationale veut tirer la sonnette d'alarme. Le syndicat rappelle que l'année 2024 sera particulièrement à risque en raison des Jeux Olympiques et de l'opération Wuambushu, qui vont absorber une grande partie des effectifs de Police au détriment du reste du territoire national.

Le communiqué :

L’île de la Réunion connaît depuis plusieurs jours, voire même plusieurs mois, un déchaînement de violences entre bandes rivales. Après des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant à la population réunionnaise des jeunes armés de sabres, de machettes et d’objets artisanaux sur des espaces publics se livrant à des actes de violences.

La capitale St-Denis, depuis plusieurs nuits, est touchée par des actes de violences entre bandes de jeunes. Les forces de Police ont dû intervenir à plusieurs reprises pour faire cesser ces exactions et procéder à plusieurs interpellations.

Dans la nuit du 06 au 07 mars 2024, une montée de fièvre a conduit à un déchaînement de violences sur le quartier du Chaudron, les forces de sécurité ont dû intervenir à plusieurs équipages pour mettre fin à ces délits. Plusieurs interpellations ont été réalisées et un jeune a été grièvement blessé à la tête après avoir reçu un coup.

La Police Nationale se mobilise sur ce type d’événement qui doit cesser, car cela va de la sécurité des personnes et des biens. Les collègues engagés sur ce type d’intervention se retrouvent dans des situations extrêmement violentes et se mettent en danger. Il faut aussi rappeler que l’année 2024 sera également ponctuée par une absence d’affectation de fonctionnaires de Police sur les mouvements dits « profilés » et « polyvalents » de la part du Ministère de l’Intérieur. Que les effectifs seront engagés sur un renfort au JO à PARIS ainsi que des renforts à Mayotte.

Nous attendons des réponses des autorités sur ce sujet pour retrouver un apaisement de la situation et nous demandons un renfort d’effectifs et également des moyens pour que nos collègues puissent travailler dans des conditions de sécurité optimales.

ALLIANCE POLICE NATIONALE tient à féliciter tous les effectifs engagés sur ces interventions, met en avant leur professionnalisme et leur coordination sur le terrain.

ALLIANCE POLICE NATIONALE pointe du doigt ces événements récurrents et demande à ce que tout soit mis en place afin d’éviter une zone de non-droit ou un « FAYARD BIS ».