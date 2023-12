Vigilance fortes pluies et orages : les précipitations s’intensifient dans le sud

Sur la quatre-voies entre Saint-Pierre et le Tampon, les automobilistes se font surprendre par les grosses flaques d’eau qui ont fait leur apparition au niveau du rond-point de Mont-Caprice. Dans les hauts de l’Etang-Salé ou du Tampon, la pluie s’est intensifiée et la plus grande prudence est conseillée.