Le séga vit de nouveau de belles heures sur les ondes de radio et dans les pique-niques réunionnais. La princesse du séga, Clara, a inspiré nombreux de ses contemporains avec de nombreux artistes qui se sont essayés au style ces dernières années. Mais cette fois, c’est un artiste confirmé qui annonce sa conversion au « séga réunionnais ». Davy Sicard, poursuit sa carrière démarrée il y a plus de 30 ans et prépare une « nouvelle aventure musicale », un projet intitulé « Kafé griyé ».