Réveillon de Noël : Des averses attendues cette nuit

Au lever du jour les nuages d’altitude voilent parfois le ciel de notre département en altérant un peu l’impression de beau temps. Des nuages sont également présents au large entre Saint-Paul et Sainte-Suzanne, en passant par Saint-Denis et peuvent donner quelques gouttes sur le littoral en tout début de matinée. Les nuages prennent ensuite l’assaut des pentes, de façon privilégiée vers le massif du Volcan ou encore la région des Plaines où ils déversent quelques averses. Ailleurs leur développement est plus limité, mais se fait au prix de la présence d’une épaisse couche de nuages de moyenne et haute altitude. La soirée du réveillon de Noël s’annonce quant à elle plus humide, avec l’arrivée d’une dégradation pluvieuse par l’Ouest et le Sud-Ouest.

Les brises prédominent en début de matinée puis le vent Nord-Ouest se renforce nettement et souffle en rafales voisines de 60 km/h entre Saint-Denis et Saint-Benoit ainsi de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre.

Des pointes entre 40 et 50 km/h sont également possibles sur les sommets de l’île.

La mer est agitée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, sous l’effet d’une houle de Sud-Ouest vers 1 mètre 80, tandis qu’elle demeure peu agitée ailleurs.

Le mercure reste élevé avec des températures atteignant encore les 30 à 32°C sur le littoral, 26 à 28°C dans les cirques ou encore une vingtaine de degrés au Piton Maïdo et au Pas-de-Bellecombe-Jacob.