Vente de feux d’artifice : un stand non déclaré fermé par les gendarmes

Afin que la réglementation en matière de vente de pétards et de feux d’artifice soit respectée, la gendarmerie effectue de nombreux contrôles sur les points de vente, lesquels se multiplient en cette période propice des fêtes de fin d’année. À ce titre, plusieurs établissements de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Bras-Panon et Saint-Benoît ont été contrôlés pour vérifier la conformité réglementaire. Les contrôles devraient ainsi se poursuivre pendant toute la durée des fêtes.

C’est dans ce cadre qu’un stand de vente sous barnum a attiré l’attention des gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît. Il apparaît que le stand était non déclaré et qu’il avait été stratégiquement installé à côté d’un grand centre commercial. Et contre toute attente, le contrôle a permis de découvrir que les vendeurs étaient mineurs.

Une procédure judiciaire a été ouverte pour, notamment, vente par mineurs et vente à mineurs.