Valérie Gauvin porte la flamme olympique dans le Gers

L'ancienne internationale française Valérie Gauvin, actuellement joueuse en D2 Féminine au Montauban FCTG, a exprimé sa fierté et son bonheur d'avoir porté la flamme olympique lors de son passage dans le Gers.

Le 18 mai dernier, la flamme olympique a traversé le département du Gers. Parmi les personnalités du département à avoir été sélectionnées pour porter la flamme, on retrouve Valérie Gauvin.

L’ancienne internationale française, qui compte 37 sélections et a marqué 17 buts sous le maillot bleu, évolue en D2 Féminine au Montauban FCTG. La Réunionnaise a partagé son enthousiasme et sa fierté d’avoir participé à cet événement unique sur ses réseaux sociaux : « Un super moment ! Un grand plaisir et une fierté d’avoir pu porter la flamme olympique avec une ambiance fantastique ! Entourée de mes proches, que du bonheur ! »

Cet instant symbolique a été marqué par une ambiance festive et chaleureuse, rassemblant les habitants du Gers et les proches de Gauvin autour de la flamme. Une ambiance qui devrait s’étendre à La Réunion le 12 juin prochain lors du passage de la flamme olympique chez nous.