« Unissons-nous pour le Grand-Sud ! « 

"La Réunion Plus Verte" souhaite remettre le sujet de la fusion entre la CASUD et la CIVIS sur la table.

Le communiqué :

En ma qualité de Président de La Réunion Plus Verte, je tiens à mettre en avant notre vision profonde et engagée pour l’île de La Réunion, une vision qui transcende les clivages politiques habituels et qui se focalise sur le bien-être de nos concitoyens ainsi que sur la préservation de notre environnement unique.

Avec les élections municipales et intercommunautaires de 2026 en ligne de mire, nous nous trouvons à un carrefour crucial pour l’avenir de notre territoire : notre grand sud. Dans ce contexte, nous, La Réunion Plus Verte, et notre groupe local, Saint-Pierre Plus Verte, plaidons en faveur de la fusion de la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) et de la Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) en une unique et puissante Communauté Urbaine, le GRAND SUD, la première dans l’histoire de l’Outre-Mer. Cette démarche représente bien plus qu’une simple réorganisation administrative ; elle est le socle d’une ambition plus large et partagée visant à réinventer la mobilité, à dynamiser le développement économique et à promouvoir une gestion durable de notre patrimoine naturel considérant ainsi la société réunionnaise dans toutes sa singularité.

La nécessité de cette fusion n’a jamais été aussi pressante. Notre île fait face à des défis de mobilité croissants, avec des embouteillages qui s’intensifient et entravent notre quotidien. La mise en place d’une Communauté Urbaine unique et forte dans le « Grand Sud » ouvrirait la voie à des projets de transport innovants et respectueux de l’environnement, tels que le tramway du Sud et des systèmes de téléphériques, des voies vertes cyclables etc… Ces solutions de mobilité « communautaire » et durable sont indispensables pour améliorer notre qualité de vie et pour réduire notre impact environnemental. En outre, elles constitueraient une réponse concrète à l’asphyxie routière qui menace notre développement et notre bien-être.

Au-delà de la mobilité, la fusion envisagée est une opportunité inédite de promouvoir un développement territorial équilibré des communes et respectueux de l’environnement. Elle nous permettrait de conjuguer développement et préservation de la biodiversité, en harmonisant les besoins de notre population avec les impératifs et enjeux écologiques. En posant ces bases d’une nouvelle grande Intercommunalité, nous portons un renouveau celui d’une vision ambitieuse, qui exige de repenser nos modes de vie, notre économie et notre rapport à l’environnement. Elle appelle à une action collective et à une gouvernance que nous voulons innovante, capable de relever les défis de la fin du XXIe et du début XXIIe siècles.

Il est impératif de souligner un argument supplémentaire en faveur de cette fusion : la mutualisation des moyens financiers et des ressources entre les deux intercommunalités. Cette stratégie non seulement optimiserait les dépenses publiques, mais elle renforcerait également notre capacité à investir dans des projets d’envergure essentiels à la transition écologique de La Réunion. La création d’une Communauté Urbaine unique est une opportunité en or pour maximiser l’efficacité de notre gestion des services publics, pour le bien de tous les Sudistes.

Je suis pleinement conscient des obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous devons rompre avec les postures politiciennes et les intérêts particuliers qui ont trop souvent freiné les initiatives audacieuses et nécessaires pour notre île. Ainsi, le refus obstiné du maire du Tampon, président de la CASUD, et le silence stratégique du maire de Saint-Pierre, président de la CIVIS, ne sont pas une résistance au changement ; ils témoignent d’une irresponsabilité flagrante face aux enjeux urgents pour le grand sud et agissent comme des barons concentrés sur des guéguerres de territoire. En s’abstenant de prendre part activement à la concrétisation de ce projet vital, ils font preuve d’une myopie politique et d’un manque de volonté de servir l’intérêt général. Cette attitude est d’autant plus inacceptable qu’elle se manifeste à l’approche d’un rendez-vous électoral majeur, où la population du Sud aura la possibilité de choisir une direction nouvelle et ambitieuse pour son avenir.

Avec les élections municipales et intercommunales de 2026 à l’horizon, nous avons l’occasion de marquer un tournant décisif. Ce moment électoral doit être le déclencheur d’un large consensus autour du projet de « Grand Sud », incarnant notre aspiration collective à un développement plus durable, plus juste et plus prospère. Nous devons saisir cette chance de façonner ensemble l’avenir de La Réunion, un avenir où le développement urbain, la mobilité durable et l’équilibre environnemental forment le triptyque fondateur de notre action politique.

La route vers la concrétisation de cette vision est semée d’embûches, mais la détermination et l’union peuvent nous conduire à surmonter ces obstacles. C’est avec un esprit d’une vision partagée et d’une volonté de réussite que nous pouvons transformer notre île, en faisant du « Grand Sud » un exemple de gouvernance innovante et durable. C’est un projet ambitieux, un progrès pour l’organisation et la gouvernance territoriale, un nouveau chapitre de l’histoire de La Réunion que nous devons écrire ensemble.

Unissons-nous pour le Grand-SUD : La Réunion mérite une ambition à la hauteur de ses potentiels.

EMMANUEL DOULOUMA

Président de La Réunion Plus Verte

Et Responsable de Saint-Pierre Plus Verte

Mouvement d’opposition Citoyen