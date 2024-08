Une journée ensoleillée marquée par le vent

Ce samedi 10 août, La Réunion se prépare à une journée particulièrement venteuse, selon le bulletin météorologique émis ce matin. Un alizé de sud-est modéré est prévu, avec des rafales significatives.

La matinée commencera par l’évacuation des entrées maritimes nocturnes sur la façade Est, tandis que le reste de l’île bénéficiera d’un ensoleillement dès le lever du jour. Les plages, les cirques et les sommets de plus de 2000 mètres profiteront d’un temps très agréable et lumineux durant la matinée.

À partir de midi, des nuages commenceront à se former sur les premières pentes. Cependant, les cirques et les plages du Sud et du Sud-Ouest resteront largement épargnés et ensoleillés. Dans l’après-midi, la couverture nuageuse s’épaissira davantage, apportant de petites averses sur les pentes du volcan et autour de la Plaine des Palmistes.

Le vent sera le principal élément de cette journée. Les rafales d’alizé d’Est pourront atteindre 50 à 60 km/h entre Saint-Philippe et Saint-Pierre, et légèrement moins entre Champ Borne et Saint-Denis. Les températures resteront conformes aux normales saisonnières, avec des valeurs comprises entre 25 et 28°C près du rivage, 18 à 20°C dans les hauts, et 16 à 18°C au Maïdo et au Volcan.

La mer sera agitée, bien que la houle de Sud-Ouest diminue au fil de la journée, devenant rapidement inférieure à 2 mètres.