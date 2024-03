Une journée 5 étoiles au Palm Hôtel pour les marmailles de 1000 Sourires avec un MOF et un pâtissier-chocolatier du Bristol

Pour sa première opération de l’année 2024, l’Association 1000 Sourires met la barre haute. Celle-ci a préparé une journée riche en activités pour une trentaine d’enfants. « Nous sommes reçus aujourd’hui dans un cadre magnifique, au Palm Hôtel & Spa à Petite-Ile, par son directeur Patrice Peta et ses équipes que je remercie. Pour les enfants et leurs parents, la surprise est totale. Ils n’étaient pas au courant du programme de la journée ! », souligne Ibrahim Ingar, le président de l’association.

Lorsque les marmailles découvrent l’établissement hôtelier dans lequel ils vont passer la journée en VIM (Very Important Marmailles), ces derniers ont des étoiles dans les yeux. Pour tous, c’est la première fois qu’ils viennent dans un complexe 5 étoiles ! Et ce n’est que la première surprise de la journée. Une matinée plein de découvertes les attend. L’Association 1000 Sourires a fait venir de métropole des invités de prestige pour animer trois ateliers : pâtisserie, pliage de serviettes et création de mocktails. Il s’agit d’Alexis Soszynski, pâtissier-chocolatier à l’Hôtel Bristol à Paris, médaillé d’or nationale et médaillé de Bronze Worldskills en 2022 en pâtisserie, Pascal Obrecht, Meilleur Ouvrier de France et vice-champion du monde du flambage, et Isabelle Obrecht, coach sur différents concours et coach national du champion du monde Worldskills en service en restaurant 2022. « On est vraiment sur des ateliers en lien avec nos métiers. C’est extraordinaire de pouvoir partager ce qui nous tient à cœur avec l’aide de grands professionnels qui nous font l’amitié d’être avec nous sur une belle opération. Les Wordskills, ce sont un peu les jeux olympiques des métiers », déclare Patrice Peta.

Un atelier pâtisserie avec le chocolatier de l’Hôtel Bristol à Paris

Durant l’atelier pâtisserie, les marmailles confectionnent des cookies noix de coco et des sablés pochés au zeste de citron jaune. « On apprend à utiliser une poche à douille, ce qui est un peu compliqué. Mais ça nous servira pour plus tard. J’ai hâte d’être à la dégustation », nous confie Jëhan, 11 ans, attentif aux conseils d’Alexis Soszynski. « J’aime beaucoup travailler avec les enfants. On est gardien d’un savoir-faire, c’est important de transmettre nos connaissances pour que le métier puisse continuer d’évoluer au fil des années », explique le pâtissier-chocolatier passionné.

Un atelier création de mocktails avec un Meilleur Ouvrier de France

Pascal Obrecht a choisi d’animer un atelier de création de mocktails (cocktails sans alcool). « Chacun a eu le plaisir de concocter sa boisson en fonction de leurs goûts et leurs habitudes. Les enfants étaient extrêmement intéressés et se sont volontiers prêtés au jeu. Je suis très surpris de la qualité de ce qu’ils ont fait et je pense qu’il y a des parents qui vont devoir investir dans des shakers », se réjouit le Meilleur Ouvrier de France.

Mathys, 10 ans, nous confie que c’est l’atelier qu’il a préféré : « Je trouve que c’est facile à faire. On pouvait choisir les parfums qu’on voulait mettre dans notre cocktail, c’était chouette ! »

Un atelier pliage de serviettes avec une coach médaillée

« On est tous ravis d’avoir été invités à la Réunion par le président de l’Association 1000 Sourires, Ibrahim Ingar, pour participer à cette action auprès des marmailles. De mon côté, on a fait un joli pliage de serviettes pour que nos convives se sentent bien accueillis. On a réalisé des éventails et des cœurs », détaille Isabelle Obrecht. Les enfants se voient déjà reproduire ce qu’ils ont appris pour les anniversaires de leurs proches. C’est donc un atelier qu’ils vont pouvoir mettre en pratique dans leur vie quotidienne.

L’artiste Kent1 et l’animatrice Elodie Ayé en invités-surprise

La matinée s’est conclue par une surprise de taille : l’arrivée de l’artiste Kent1 et de l’animatrice radio de Réunion la 1ère, Elodie Ayé, à bord d’un hélicoptère de la compagnie Hélilagon.

Toutes ces surprises ont ouvert l’appétit des enfants qui ont eu la chance de partager un déjeuner avec les invités de prestige présents spécialement pour eux.

Bouquet final de la journée : un concert live de Kent1, qui a interprété « Emiliana » et « Avoue » pour le plus grand plaisir de ses petits fans admiratifs. « Il y avait une belle énergie dans un cadre d’exception qui plus est. C’était une merveilleuse journée ! J’ai adoré échanger avec les enfants et j’ai envie de leur dire que la seule limite, c’est leur imagination alors poursuivez vos rêves ! » Nul doute que cette journée aura éveillé des passions et poussera les enfants à avoir de l’ambition.

1000 Sourires c’est à ce jour : 303 opérations réalisées et 12 551 marmailles parrainés.

